Antigo presidente do clube leonino enviou de novo um mandatário a Alvalade.

18:20

Bruno de Carvalho volta a ameaçar com a impugnação das eleições. O antigo presidente do clube leonino enviou de novo um mandatário a Alvalade com o objetivo de marcar uma Assembleia Geral Extraordinária para assegurar a sua participação no ato eleitoral, avança o Record.