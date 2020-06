Cabo Verde vai testar 6.500 pessoas em estudo de seroprevalência do coronavírus

Cabo Verde lançou hoje um estudo de seroprevalência do novo coronavírus do país, onde pretende testar 6.500 pessoas para saber a exposição da população à doença, segundo informação oficial.

O lançamento oficial do inquérito Sero-epidemiológico da Infeção por Sars-Cov-2 em Cabo Verde foi feito pelo Ministério da Saúde e Segurança Social, através do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), que vai coordenar o estudo.

O objetivo do inquérito é determinar a exposição do coronavírus por parte da população cabo-verdiana, através da deteção da presença de anticorpos em amostra de sangue na ponta do dedo de cada pessoa.

Para isso, vão ser testados 6.500 indivíduos, dos 10 aos 80 anos, em todos os 22 concelhos do país, com participação voluntária.

"É um projeto muito abrangente", disse há 20 dias a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, que pediu colaboração da população cabo-verdiana no estudo que vai decorrer até o mês de julho próximo.

"Queremos saber se houve circulação do vírus no país, mesmo nas ilhas que ainda não têm identificado casos de covid-19. É muito importante saber se houve circulação do vírus", prosseguiu a líder institucional, indicando que vai ser aplicado teste rápido de pesquisa de anticorpos.

O estudo vai dar ainda informações sobre as características sociais, económicas, demográficas, epidemiológicas e clínicas das pessoas que tiveram contacto com o vírus no país.

"Além de conhecer o resultado do teste rápido para covid-19, estará contribuindo para um maior conhecimento sobre a situação do país em relação à covid-19 e ajudar as autoridades na tomada de decisões no combate à pandemia", lê-se num folheto publicado pelo INSP, que garantiu que os riscos são "praticamente inexistentes".

O estudo vai ter como parceiro técnico o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), e realizado em parceria com a Direção Nacional de Saúde, Organização Mundial de Saúde (OMS) e duas universidades cabo-verdianas (Uni-CV e Uni-Piaget).

Cabo Verde regista um total acumulado de 998 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (776), Sal (147), Boa Vista (57), São Vicente (12), Santo Antão (04) e São Nicolau (02).

Do total, há a registar oito óbitos, dois doentes transferidos para os seus países, 499 pessoas já consideradas recuperadas (50,8%) e há 489 doentes com infeção ativa que continuam em isolamento, dos dois quais em estado grave, segundo o Ministério da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 8.618 mortos confirmados em mais de 324.500 infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

