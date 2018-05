Cadela de Jessica Athayde foi atacada e corre risco de vida

Bali já foi operada de urgência no Hospital do Restelo.

09:30

Estou tão triste....

Gosto muito de ti Bali e ainda quero dar muitos passeios contigo!", escreveu o também ator no Instagram.









Jessica nunca escondeu o amor que sentia pelos seus animais, o boxer Julio e a pequena chihuahua Bali, que descreve nas redes sociais como os seus "companheiros".



A cadela de Jessica Athayde foi atacada por um cão e corre neste momento "risco de vida". O anúncio foi feito pela própria atriz através das redes sociais, onde revelou que a pequena Bali já foi operada no Hospital do Restelo e que as próximas horas seriam decisivas."A Bali foi atacada hoje por um cão, e está em risco de vida. Já foi operada, este post serve apenas para agradecer o trabalho incansável que o hospital do Restelo está a fazer para salvar a minha gorda. Quem tem animais percebe a gratidão que se sente quando se sabe que os nossos animais estão a ser bem tratados. O futuro da Bali é incerto e eu só vos peço muita boa energia para ela melhorar. Beijinhos desta dona desfeita", pode ler-se na descrição que acompanhou a fotografia da cadela em estado crítico no veterinário.Também Diogo Amaral, o atual namorado da atriz da TVI, partilhou com os seus seguidores o desgosto que estava a sentir pelo estado de saúde crítico da cadelinha. "