Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa do Bairro é a nova 'Guest House' de Setúbal

Prédio no Bairro Salgado deu lugar a casa de charme que mantém pormenores originais do início do século XX.

Por Sofia Garcia | 22:00

Inaugurada no final de 2017, a Casa do Bairro pauta-se pela diferença. "Os nossos clientes costumam dizer que a boa energia do espaço atrai pessoas com bom astral e isso traduz o que pretendemos", explica Carla Simões, proprietária.



Ao bom astral do espaço centenário, agora renascido como casa de charme, junta-se o ambiente familiar, quase restrito. A Casa do Bairro, no bairro Salgado, em Setúbal, tem apenas cinco quartos, de decoração minimalista, e lotação máxima de 10 pessoas. Aqui entra o charme do bem receber e a garantia de nada faltar. "Somos pessoas viajadas e queríamos construir algo que desejássemos ter para nós. No fundo, dar aos outros o que gostaríamos de receber", esclarece Carla Simões. Nesta casa de charme não espere ter televisão no quarto - a sala de estar é única divisão com TV.



O alojamento vive no esqueleto de um prédio com mais de 100 anos e cuja alma não foi adulterada, muito pelo contrário. O chão de toda a casa é o original. As maçanetas não são exceção. Depois de eliminadas a poeira e a sujidade de outros tempos, os puxadores ganharam outra vida e são os mesmos que os proprietários encontraram. Pormenores pintados à mão são hoje apreciados pelos hóspedes.



Onde comer e o que fazer

Igreja de S. Julião

Localizada na praça do Bocage, foi erguida na segunda metade do séc. XII e reconstruída por ordem de D. Manuel I, em 1513.



Museu de Arqueologia e Etnografia

De 1974, tem espólio do Paleolítico à Idade do Ferro. Não faltam objetos de produção de sal e arte popular.



Pizzaria Boccochino

Junto ao miradouro da cidade tem no forno a lenha o segredo do sucesso. As pizas e as pastas variadas, à italiana, são as atrações.