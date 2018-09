Castelo Branco brilha de minissaia ao lado de Betty

Imagem partilhada no Instagram está a fazer sucesso.

Uma imagem de José Castelo Branco ao lado da mulher, Betty Grafstein, está a fazer sucesso nas redes sociais. Isto porque o socialite surge com um look ousado, que inclui muitas tachas e… uma minissaia.

O casaco de cabedal e a minissaia de ganga de Castelo Branco "ofuscaram" o look de cabedal integral usado pela sua mulher. O casal esteve esta sexta-feira na inauguração de uma exposição em Nova Iorque.

No Instagram foram muitos os comentários a elogiar o look do marchant d' art.