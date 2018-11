César Mourão foi pai pela segunda vez

O humorista não podia estar mais feliz. Bebé é fruto do namoro do ator com Joana Lousão.

O humorista César Mourão utilizou as redes sociais para anunciar ao mundo a boa nova. Já nasceu o segundo filho do ator, fruto do namoro com Joana Lousão.



"O número mágico 22": foi assim que César deu a notícia do nascimento do bebé.





O número mágico 22 ?? Uma publicação partilhada por cesartmourao (@cesartmourao) a 22 de Nov, 2018 às 10:33 PST

O anfitrião do programa "Terra Nossa", que era exibido aos domingos à noite na SIC, publicou a imagem no Instagram, a mesma rede social onde tinha confirmado a notícia da gravidez da namorada.

O bebé, cujo sexo não foi revelado, será o primeiro fruto do namoro com Joana Lousão. O comediante, que completou 40 anos no dia 1 de agosto, já é pai de Mariana, de 9, de uma anterior relação.