China deteta quinto caso de peste suína

O surto matou 80 porcos e infetou pelo menos outros 180.

Por Lusa | 06:59

A China detetou um novo caso de peste suína, o quinto em menos de um mês, na província de Anhui, leste do país, informou esta sexta-feira um comunicado do ministério chinês de Agricultura e Assuntos Rurais.

O surto matou 80 porcos e infetou pelo menos outros 180, numa fazenda no condado de Nanling, cidade de Wuju, a 350 quilómetros de Xangai, a "capital" económica do país.

As autoridades locais iniciaram um mecanismo de emergência, visando isolar, abater ou desinfetar os porcos.



O transporte de suínos e produtos à base de carne de porco foi proibido na área afetada e a situação está "sob controlo", segundo o ministério.



Mais de 24 mil porcos foram abatidos em quatro províncias do país, num esforço para travar a doença desde que o primeiro surto foi detetado no início deste mês no nordeste da China.



A doença afeta porcos e javalis, mas não é contagiosa para seres humanos. No entanto, coloca em risco o mercado chinês, que produz anualmente 600 milhões de porcos. A carne daquele animal é parte essencial da cozinha chinesa, compondo 60% do total do consumo de proteína animal no país.



A flutuação do preço daquela carne é sensível na China e o Governo guarda uma grande quantidade congelada para colocar no mercado quando os preços sobem.