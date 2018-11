Cláudia Borges já foi mãe de uma menina

A apresentadora deu à luz o segundo rebento do casamento com Samuel Fortuna.

19:22

CLáudia Borges foi mãe pela segunda vez este sábado. A apresentadora não conseguiu esconder a felicidade que sentiu ao dar à luz a filha Carolina, e partilhou com os fãs uma imagem do momento pós-parto, ao lado do marido e do pequeno rebento.