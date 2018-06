A relações públicas mostra excelente forma física partilhando imagens das férias no Egipto.

16:29

Depois de uma fase menos boa por causa do polémico divórcio do Olivier da Silva, que aconteceu em 2017, Cláudia Jacques parece estar num momento feliz. A relações públicas de 53 anos está de férias no Egipto e ter animado os seus quase 24 mil seguidores do Instagram com fotos reveladoras da sua excelente forma física.