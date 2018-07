Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clientes assistem a produção ao vivo no Mickas Craft Beer

Nome do bar é também o da cerveja artesanal que é produzida e vendida no espaço de Vouzela.

Por Tiago Virgílio Pereira | 11.07.18

O bar ‘Mickas Craft beer’ abriu portas em 2016, em Vouzela, e o nome está relacionado com a cerveja artesanal de fabrico próprio que é produzida e comercializada no espaço. Ali, os clientes podem ver ‘in loco’ o processo de fabrico e, claro está, provar e aprovar o produto final que em copo custa entre 1,50 e os dois euros e em garrafa varia entre os dois e os três euros.



O gerente do espaço é Mickael Sequeira, de 33 anos. Em 2011 começou, "por brincadeira", a produzir cerveja artesanal. À medida que os sabores iam aperfeiçoando crescia também a vontade de vingar neste negócio. ‘Casar’ o bar com a cervejaria foi a solução encontrada e, desde então, o número de clientes não pára de aumentar.



O bar, com 27 lugares sentados, abre às sextas e sábados, das 20h00 às 04h00 e aos domingos das 16h00 às 00h00. É ideal para os amantes de cerveja artesanal, que aconchegam o estômago com tábuas de queijos e enchidos.



A cerveja Mickas Craft Beer é a única vendida no espaço e está a começar a ganhar amantes por toda a parte. Num concurso internacional em Aveiro arrecadou duas medalhas de ouro nos estilos Irish Red Ale e Belgian Dar Strong Ale, com 6% e 9% de álcool, assim como uma medalha de bronze.



Para o futuro, o produtor e gerente do espaço pensa em vender no bar outras marcas de cerveja artesanal.