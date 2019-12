Ruanda isenta pensos higiénicos de IVA para raparigas poderem ir à escola

O Governo do Ruanda anunciou esta quarta-feira a eliminação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) sobre os pensos higiénicos para os tornar mais baratos para as raparigas, frequentemente forçadas a faltar à escola durante o período menstrual.

"A partir de agora, o Governo do Ruanda acrescentou os pensos higiénicos a lista de bens isentos de IVA (18%) com o objetivo de os tornar mais baratos", anunciou o Ministério da Igualdade de Género e da Promoção da Família.

A aplicação de taxas de IVA sobre estes produtos tem sido denunciada por raparigas e mulheres em todo o mundo por considerarem que se trata de produtos de primeira necessidade, não devendo, por isso, ser sujeitos a estas taxas.