Irmãos João e Pedro deram nas vistas no programa ‘Apanha se Puderes’, TVI, e Luan já conhecia Manuel Luís Goucha.

Por Vânia Nunes | 01:30

João, de 25 anos, e Pedro, de 27, deram nas vistas assim que surgiram no estúdio da Venda do Pinheiro, antes de entrarem na ‘Casa dos Segredos’, da TVI, no domingo. Os dois irmãos mostraram-se muito divertidos e à vontade perante as câmaras. Na verdade, esta não foi uma estreia na televisão.