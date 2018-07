Concurso para contratar 1.234 médicos abre esta quinta-feira

Despachos que abrem concurso para os novos médicos serão publicados em Diário da República.

Por Lusa | 12:18

O Governo vai abrir concurso esta quinta-feira para contratar 1.234 médicos que terminaram a especialidade nas áreas hospitalar, de medicina geral e familiar e de saúde pública, confirmou o Ministério da Saúde.



Numa nota de imprensa divulgada esta quinta-feira, o Ministério acrescenta que os despachos que abrem concurso para os novos médicos serão publicados esta quinta-feira em Diário da República.



Para os hospitais vão abrir 839 vagas, para a medicina geral e familiar estão destinadas 378 vagas e há 17 para a área da saúde pública.



O Ministério da Saúde destaca que as vagas a abrir nesta primeira fase "representam o maior número dos últimos anos".



"A distribuição de vagas teve como base um conjunto de critérios que consideram as necessidades de cada instituição do SNS, com especial enfoque nas regiões do interior e Algarve", acrescenta a nota.



A abertura de vagas para medicina geral e familiar vai permitir que sejam atribuídos médicos de família a mais 500 mil portugueses.



Nos últimos dias, várias estruturas médicas tinham contestado a contratação de médicos aposentados para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) antes da abertura dos concursos para os recém-especialistas que concluíram há meses a sua formação.



Ordem dos Médicos, Sindicato Independente dos Médicos, Federação Nacional dos Médicos e Associação das Unidades de Saúde Familiar exigiam que a contratação de médicos aposentados só fosse feita após a colocação dos mais de mil médicos recém-especialistas que concluíram a sua formação especializada há mais de três meses.