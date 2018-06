Conheça o éclair dedicado aos Santos Populares

A Leitaria da Quinta do Paço celebra este mês com um bolo dedicado à época festiva bem portuguesa.

Por Paulo Fonte | 10:30

Um exemplo: ‘Ó meu Santo Padroeiro/Ao tempo que eu não comia/Esta riqueza de Éclair/Que se faz na Leitaria.’ Esta é uma iniciativa que já acontece durante outras datas, como o Dia da Mãe ou do Pai, dos Namorados, no Natal ou na Páscoa.



O éclair está disponível em todas as lojas Leitaria da Quinta do Paço até ao dia 24 deste mês, ao preço de 1,30 euros.



São sete, espalhadas no Grande Porto e em Lisboa: na Praça Guilherme Gomes, Mercado do Bom Sucesso, e Norte Shopping, no Porto, em Matosinhos, em Vila do Conde e, em Lisboa, espaços na Avenida João XXI e em São Domingos de Benfica.

Santos populares são sinónimo de tradição e a Leitaria da Quinta do Paço também tem a sua, este mês, com o fabrico de um éclair temático dedicado à quadra.Partindo da combinação clássica – chocolate e o recheio de chantilly –, o bolo apresenta agora um chocolate granulado verde e uma quadra referente aos Santos Populares. No total são quatro diferentes.