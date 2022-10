Corpo de Tânia Fernandes encontrado no rio Gilão em Tavira

O corpo de Tânia Fernades foi encontrado, esta segunda-feira, pelas autoridades no rio Gilão.A mulher de 30 anos tinha desaparecido de Cabanas de Tavira a 24 de setembro.O corpo de Tânia foi retirado, esta manhã, pelos bombeiros e pelas equipas da Polícia Marítima.sabe que o corpo foi retirado em avançado estado de decomposição.Nesta fase, as autoridades descartam suspeitas de crime.O corpo foi transportado para o Instituto Médico Legal de Faro e só após a autópsia serão apuradas as causas da morte.