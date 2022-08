Homem desaparecido desde sexta-feira encontrado sem vida em Arcos de Valdevez

Foi encontrado esta quarta-feira sem vida, em Távora Santa Maria, Arcos de Valdevez, o homem de 72 anos desaparecido desde sexta-feira. A Polícia Judiciária de Braga está a investigar as causas da morte.O cadáver foi encontrado esta manhã pelas equipas cinotécnicas da GNR que estavam nas buscas por Rogério Codeço Cunha. O corpo localizado num terreno entre as freguesias de Souto e Távora Santa Maria, apresentava sinais de avançado estado de decomposição.Os bombeiros de Arcos de Valdevez vão fazer a remoção do corpo para autópsia no Gabinete médico-legal de Viana do Castelo para ser autopsiado.