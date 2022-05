Foi encontrado esta sexta-feira um corpo no rio Minho, na freguesia de Bela, no concelho de Monção.Segundo fonte da Polícia Marítima, o cadáver foi encontrado a cerca de 1,5 quilómetros do local onde, na semana passada, desapareceu um homem enquanto pescava.As autoridades ainda não confirmaram a identidade do cadáver, mas poderá tratar-se do homem, de 65 anos, que estava a ser procurado há vários dias.