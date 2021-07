Duas mulheres e um homem feridos com gravidade em colisão entre dois carros em Arcos de Valdevez

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, hoje, as 11:07, no Itinerário Complementar (IC)28, em Arcos de Valdevez, feriu com gravidade duas mulheres, de 52 e 16 anos, e um homem de nacionalidade espanhola, de 43, disse fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, em uma das viaturas envolvidas no "choque frontal", na freguesia de Távora (Santa Maria e São Vicente), seguiam duas mulheres que circulavam no sentido Ponte de Lima/Arcos de Valdevez, e o homem, conduzia o carro que seguia no sentido contrário do IC 28. Os três feridos graves foram transportados ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Ao local compareceram 28 operacionais e 12 viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez e Ponte de Lima, ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e a GNR.