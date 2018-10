Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corrida de 10 quilómetros termina com castanhas e água-pé

Atividade física envolve convívio de amigos.

Por Mário Figueiredo | 19:33

A Corrida das Castanhas, em Lisboa, que se disputa a 11 de novembro, é mais do que um evento desportivo.



O convívio da prova prossegue no final, com um magusto no Palácio da Ajuda. Não vão faltar as castanhas nem a água-pé.



Uma prova e convívio a não perder. A Corrida das Castanhas é uma das provas que se enquadra no desporto-convívio. As organizações procuram inovar e saciar o apetite dos atletas de pelotão que procuram qualquer coisa diferente.



Um percurso mais difícil, uma festa convívio no final. Vale tudo por uma manhã bem passada entre amigos da corrida.



A organização a cargo da Xistarca, que tem já este domingo outra das provas inovadoras, a Halloween Run Party (na qual os atletas podem correr mascarados e estão previstos alguns sustos ao longo do percurso), escolheu como local da partida e chegada o majestoso Palácio da Ajuda.



O percurso não se afigura nada fácil. Primeiro porque começa logo com uma subida pela Calçada da Ajuda até ao auditório Keil do Amaral, descendo depois até ao campo do Direito, onde é feito o retorno até ao palácio da Ajuda. Ou seja, muita subida e descida.



O incentivo é, claramente, o magusto final, em que a organização fornece as castanhas e a água- -pé. Afinal, a prova disputa-se no dia de São Martinho.



As inscrições estão na fase intermédia e custam 11 euros com t-shirt, quem abdicar da camisola terá de pagar 9 euros. O magusto está incluído no valor da inscrição.



Os mais retardatários poderão inscrever-se até ao dia 10 com o pagamento de última hora de 13 euros. Este é um evento que celebra o São Martinho e o outono. Uma boa prova para iniciantes, com um percurso difícil, mas na qual o convívio final promete atenuar as ‘dores nas pernas’.



Para a corrida longa é necessário treinar com regularidade. A caminhada tem 4 km, com os primeiros dois sempre a subir. Esta é uma prova-convívio a não perder.



Bons treinos e bom apetite!