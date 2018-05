Corridas da Mulher

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Provas de Lisboa e Porto unem 34 mil participantes na luta contra o cancro.

Serão mais de 34 mil mulheres a participarem nas provas de Lisboa e Porto que se disputam este domingo. Eventos desportivos com uma elevada carga solidária e de promoção da mulher. Um sucesso que promete pintar as ruas das principais cidades.



Na capital são esperadas mais de 12 mil mulheres na prova ‘A Mulher e a Vida’, evento que tem a partida marcada para Santos e a chegada a Belém. Uma légua com uma vertente solidária. Na luta contra o cancro da mama, esta prova já angariou 712 mil euros. Verba que reverteu para a compra de aparelhos de rastreio.



Além do cariz popular, haverá ainda uma vertente competitiva elevada, com destaque para as presenças de Dulce Félix, Vanessa Fernandes, Silvana Dias, Doroteia Peixoto e Sandra Teixeira, que vão medir forças com a queniana Brigid Kosgei e Eunice Chumba (Bahrein). A festa é garantida pelo cantor Emanuel.



A ‘Corrida da Mulher’, no Porto, conta com um número recorde muito próximo das 22 mil participantes. A partida e a chegada serão na Alameda das Antas, junto ao Estádio do Dragão, que substitui a habitual meta na Avenida dos Aliados. O evento principal tem, tal como a prova lisboeta, 5 km, e pode ser feito a correr ou a caminhar. A vertente solidária é igualmente grande, com uma parte da inscrição a reverter a favor da IPO do Porto.



Ao longo das 22 edições já foram angariados 220 mil euros. A campeã Jéssica Augusto será a madrinha da prova e o cantir Virgul será o animador de serviço, com um espectáculo. É certo que se tratam de dois acontecimentos com uma carga emocional grande, pois muitas da participantes já superaram o cancro.



Mas correr ou mesmo andar 5 km não é tarefa fácil para quem não treina. Deve, pelo menos, optar por um equipamento leve e adequado. Uns sapatilhas confortáveis são fundamentais.



Aproveite o momento e a festa. Bons treinos!