Costa: "Os portugueses gostaram da geringonça e desejam a atual solução política"

António Costa assumiu o "encargo" de formar Governo para os próximos quatro anos. Para o líder dos socialistas e atual primeiro-ministro o PS "ganhou as eleições e reforçou a sua posição política em Portugal."A conclusão retirada por Costa com base nos resultados eleitorais é que "os portugueses gostaram da geringonça e desejam a atual solução política agora com um PS mais forte"."Somos um grande partido popular e um partido nacional", disse Costa, referindo-se aos 15 círculos eleitorais que o PS venceu.