Cristiano Ronaldo eleito melhor jogador do mês

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mês de abril na Premier League. O Manchester United fez uma época para esquecer, mas o avançado português tem vindo a destacar-se ao nível individual, pois é a segunda vez na presente temporada que recebe a distinção, depois de ter sido também considerado o melhor em setembro.O internacional português marcou 5 golos em três jogos no mês passado, mas o United venceu apenas um deles. Nos restantes acumulou um empate e uma derrota.

Ronaldo, de 37 anos, leva 18 golos em 30 jogos esta época na Premier League e atingiu recentemente o 100.º tento na competição.

Em abril, o 'capitão' da seleção portuguesa, que já tinha sido eleito jogador do mês em setembro do ano passado, completou um 'hat-trick' frente ao Norwich e também marcou perante o Chelsea e o Arsenal.

Cristiano Ronaldo is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for the second time this season #PLAwards | @Cristiano | @ManUtd pic.twitter.com/lkryrExtoD