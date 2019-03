Deputado do PS quer voto eletrónico online para a diáspora

Paulo Pisco acredita que a medida vai "facilitar uma maior participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro".

Por Lusa | 07:51

O deputado socialista eleito pelo circula da Europa, Paulo Pisco, defendeu este domingo em Toronto, no Canadá, a implementação do voto eletrónico online, considerando que vai "facilitar uma maior participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro".

"A possibilidade do voto eletrónico online deve ser explorada e analisada a sua possibilidade para ser implementada para facilitar o direito de voto nos residentes no estrangeiro", afirmou Paulo Pisco.

O único deputado socialista eleito pelos círculos da Emigração falava à agência Lusa, no sábado à noite, durante um jantar com a presença de 150 militantes e apoiantes da secção de Toronto do PS.