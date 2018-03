Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descobre traição ao ver amante do marido com a sua lingeire no Instagram

Professor, que foi pai há menos de um mês, troca modelo por aluna de 19 anos.

17:33

Uma mulher russa descobriu que era traída pelo marido depois de ver a amante deste, de 19 anos, em fotografias com a sua lingerie vestida, no quarto que partilhava com o marido, publicadas no Instagram.



Anna Rudenok, de 24 anos, ficou desconfiada depois de ver que o marido trocada 'gostos' no Instagram com uma jovem mais nova, Emilia Ignatova.



Anna, que trabalha como modelo e que foi mãe pela primeira vez há uma mês, resolveu tirar o telemóvel ao marido para poder ter acesso às redes sociais de Dmitry, que é professor universitário.



Com acesso às conversas que o marido tinha com a outra jovem nas redes sociais, Anna percebeu que Emilia era aluna do marido e que os dois mantinham uma relação há já alguns meses.



A russa ficou em choque ao aceder à página de Instagram da amante do marido e descobrir a jovem em sua casa, junto ao berço do seu filho, com sua lingerie vestida.



Irritada, Anna divulgou o caso nas redes sociais antes de confrontar o marido. A história depressa se tornou viral.



Dmitry acabou por confessar que mantinha uma relação de cariz sexual com a jovem, de 19 anos, há mais de um ano.



Anna já informou entretanto que o casal está em processo de divórcio e que já está a viver outra vez em casa dos pais com o filho.