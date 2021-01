DGS diz que salas de aula não precisam de manter janelas abertas. Saiba qual a recomendação para arejar com o frio

Perante as várias críticas e queixas de alunos e professores, que passam frio ao seguir as recomendações da DGS, que estabelecem que as salas de aula deve estar de janelas abertas para garantir o arejamento e, assim, diminuir a probabilidade de transmissão da Covid-19, a DGS emitiu um comunicado em que explica que não é necessário manter as janelas abertas durante toda a duração das aulas, bastando arejar os espaços nos intervalos.Diz a DGS que "face à presente situação meteorológica, quando não existam equipamentos de ventilação mecânica nas salas de aula ou outros espaços utilizados para lecionação, o arejamento pode ser realizado de forma natural durante os intervalos, garantindo a ventilação e renovação do ar interior".Explica ainda a DGS que "é permitida a utilização de ventilação mecânica de ar (sistema AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), por forma a garantir o conforto térmico, apesar de o arejamento (renovação do ar) dos espaços dever ser feito preferencialmente com ventilação natural", mediante garantia que os equipamentos são seguros, limpos e com a manutenção adequada.