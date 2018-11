Cantora conta que gozavam com ela e lhe chamavam “feia”.

01:30

Diana Monteiro é conhecida pelo seu trabalho na televisão e na música, mas também pela sua beleza e curvas perfeitas. No entanto, e ao contrário do que muitos possam imaginar, a cantora sofreu de bullying na escola, durante a adolescência, com várias colegas a chamarem-lhe "feia" e a gozarem com ela "de forma cruel", conforme contou nas redes sociais.