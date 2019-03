Disfarces ousados na 12ª edição do Eros no Porto

Maléfica sensual levou o público ao rubro.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

O sexo não está em crise e a prova disso tem sido mesmo a enchente de pessoas que tem acorrido à Exponor, em Matosinhos, para visitar a 12ª edição do Eros - Salão Erótico do Porto. Os três primeiros dias foram de casa cheia, sendo que os visitantes têm procurado, sobretudo, a área onde se realizam conferências e nas quais podem colocar todo o género de perguntas sobre sexualidade.No Eros, o público é convidado a subir ao palco e participar nos espetáculos eróticos. Uma das atrações do terceiro dia foi o disfarce que uma das atrizes de filmes pornográficos utilizou para cativar os visitantes. Vestida de Maléfica, uma personagem do conto ‘Bela Adormecida’, a artista levou todos ao rubro enquanto tirava a roupa.