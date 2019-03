Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tabu fora do Eros Porto. Começou esta quinta-feira a 12.ª edição

Shows explícitos são gratuitos para todos. Objetivo é atrair os casais para os espetáculos.

Por Ana Silva Monteiro | 01:43

A12ª edição do Eros Porto abriu esta quinta-feira portas, na Exponor, e chegou cheia de surpresas. Espetáculos grátis, nova área temática e shows mais explícitos estão entre as novidades.



"Esta edição tem várias novidades. A primeira é que os shows explícitos, este ano, são gratuitos. A segunda é o sex talk, que é um programa recheado de palestras, conferências em que vão falar especialistas e comentadores", explicou Dunia Montenegro, da organização do Eros.



Durante os quatro dias de evento, o preconceito fica à porta da Exponor. "Aqui não entra o tabu. É necessário vir com mente aberta e desfrutar do evento", acrescentou.



O Eros Porto continua até domingo. "O objetivo é que os casais venham cá. É importante falar de sexo e descobrir outras valências", disse Sá Leão, também da organização.