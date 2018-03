Mais de 25 mil pessoas encheram o Salão Erótico da Invicta.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Foram quatro dias em grande. A 11ª edição do Eros, que terminou ontem na Exponor, em Matosinhos, bateu todos os recordes e recebeu mais de 25 mil pessoas. Os visitantes esgotaram por completo as diferentes aulas de sexo, com destaque para o sexo oral, masturbação, utilização de brinquedos eróticos, assim como as palestras dedicadas à melhoria dos relacionamentos. Os casais acorreram em peso ao evento.