Orgia com irmãs bissexuais é atração no Eros Porto

Irmãs sem pudor em seduzir o público com os seus atributos.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Pelo segundo ano consecutivo, o Salão Erótico do Porto conta com a presença das gémeas Sheila e Kesha Ortega. As irmãs, que nasceram na Venezuela, são bissexuais e a principal atração da 11ª edição do Eros, que termina hoje, na Exponor, em Matosinhos. As duas atrizes fazem sempre espetáculos juntas - em cenas bem quentes e nas quais entram, pelo menos, dois atores pornográficos, uma outra artista de filmes para adultos e até alguns convidados que vêm diretos do público.