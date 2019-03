Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eros Porto com espetáculos grátis de sexo ao vivo

Salão erótico arranca na próxima quinta-feira.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

Até agora, os espetáculos de sexo no salão erótico Eros Porto eram pagos à parte, mas na edição deste ano - que decorre da próxima quinta-feira a domingo -, vêm incluídos no bilhete de acesso ao recinto.



A novidade foi avançada ontem pela organização do evento. A única exceção é a designada área Estúdio X/Porno.



"Os espetáculos são non stop. Quem nos visitar basta virar o corpo para ver novos shows", explica Ferran Simon, organizador do Eros.



Pelo recinto da Exponor, em Matosinhos, encontrará oito palcos com performances contínuas entre danças do varão, striptease e espetáculos com práticas mais ousadas. Um dos destaque vai para a área HotGay, com relações sexuais em grupo.



São mais de 50 artistas, de sete países, que vão protagonizar um total de 1200 espetáculos. O ator Kevin Lauren é um dos mais aguardados. A organização aposta ainda na educação sexual e em temas como as ‘fake news’ e redes sociais no sexo.