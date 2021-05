Domingo de sol com temperaturas a alcançar os 33 graus

éu pouco nublado, com nebulosidade matinal no litoral a norte, de acordo com a previsão feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que dá ainda conta de um aumento das temperaturas.

Este domingo, pode contar com cPara Lisboa são previstas máximas de 30 graus, à semelhança de Setúbal, Faro e Viseu. Para o Porto são esperados 20 graus de temperatura máxima. Évora, Santarém e Castelo Branco podem alcançar os 33 graus, sendo os distritos mais quentes.Doze concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam hoje risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Sob este alerta os concelhos de Moncorvo, no distrito de Bragança, Sabugal, na Guarda, Penamacor, em Castelo Branco, Mação e Sardoal, em Santarém, Gavião, em Portalegre, e Portimão, Faro, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro.

O IPMA colocou ainda em risco elevado de incêndio vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real.