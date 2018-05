“É o amor mais forte do Mundo”, diz Georgina Rodríguez

Namorada de Cristiano Ronaldo fala sobre os filhos e o futuro.

Por M.A. | 08:44

Seis meses depois de ter dado à luz a sua primeira filha com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez abriu o seu coração numa entrevista à revista ‘Glamour’, encantada com a sua condição de mãe: "É o amor maior, mais forte, mais puro e incondicional do universo, uma ligação única, uma razão para lutar com mais vontade", disse a modelo que garante que os filhos estão a ser criados num lar cheio de amor e ensinamentos."Os nossos filhos estão a ser educados com valores importantes, no sentido de serem boas pessoas, estudiosas e saudáveis. E espero que gostem de desporto", afirmou.Quanto ao futuro, Gio afirmou que continuará a estudar e que pensa em formar a sua empresa.