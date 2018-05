Cristiano Ronaldo partilha foto e encanta os fãs

Imagem sem Cristianinho, mas com três bebés e feliz ao lado de Georgina.

Cristiano Ronaldo mostrou esta terça-feira um verdadeiro retrato de "família feliz". Foi nas redes sociais que o melhor do mundo partilhou a sua manhã rodeado de três bebés - Eva, Mateo e Alana - e ao lado de Georgina.Com uma simples descrição a dizer "bom dia", o craque fez as delícias dos fãs que não se coibiram de deixar vários comentários a elogiar a família e também a questionar a ausência de Cristianinho, filho mais velho do jogador do Real Madrid.Em apenas três horas, Cristiano tem mais de dois milhões de gostos e a tendência é que o número continue a subir."Felizes e bem alimentados", "que linda família" e "onde está o Cristianinho" foram apenas alguns dos muitos comentários à publicação do futebolista. Cristiano Ronaldo tem estado no centro da polémica devido a uma alegada traição a Georgina com uma modelo marroquina. Os rumores sobre a fidelidade, ou infidelidade, do jogador não são novos. No final de 2017, Natacha Sofia - ex-concorrente de "Love on Top" - alegou ter tido um encontro de cariz sexual com o craque no início da gravidez de Georgina.O caso ainda fez correr tinta, mas tanto CR7 como a namorada, na altura grávida de Alana, se mostraram indiferentes à polémica.