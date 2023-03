EasyJet vai ter serviços mínimos para greve no início de abril em Portugal

A easyJet está a analisar serviços mínimos com autoridades portuguesas e o sindicato para a greve da tripulação de cabine do início de abril, entre 01 e 03, lamentando a perturbação, mas garantindo "porta aberta à discussão".

"Estamos agora a discutir com o sindicato [Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil - SNPVAC] e as autoridades portuguesas, a fim de estabelecer serviços mínimos", avançou à agência Lusa o diretor da easyJet em Portugal, José Lopes.

Numa entrevista à Lusa dada ao lado do diretor da easyJet para a Europa, Thomas Haagensen, que será publicada na íntegra no sábado, José Lopes garantiu que a companhia aérea de baixo custo assume a responsabilidade "de proteger as pessoas que escolhem voar" com a transportadora, "mesmo quando há estas perturbações".