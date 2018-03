El Corte Inglés celebra Dia da Mulher com descontos

Descontos, promoções e ações para todas as clientes dos armazéns de Lisboa e Gaia.

18:56

O El Corte Inglés celebra o Dia Internacional da Mulher com várias ofertas e promoções válidas para as suas clientes durante toda quinta-feira, dia 8 de Março.

Neste dia, em Lisboa e em Gaia, as mulheres serão presenteadas com descontos na Tiffosi, 20% da perfumaria assim como tratamentos de rosto e corpo na Biotherm.

A Wink do El Corte Inglés também assinalará a data com ofertas nos serviços de threading, enquanto a Lancôme levará a cabo uma acção integrada no projecto Write Her Future que dará a conhecer o projeto de responsabilidade social corporativa que visa combater a iliteracia e acesso à educação de jovens mulheres, em todo o mundo.