Encontrado navio naufragado mais antigo do mundo no Mar Negro

Investigadores acreditam que o barco de origem grega naufragou há 2400 anos.

Um navio com cerca de 2400 anos foi descoberto intacto no Mar Negro, próximo à costa da Bulgária, por investigadores britânicos do Projeto de Arqueologia Marítima do Mar Negro (MAP). O barco estava a dois mil metros de profundidade e mantém todas as peças que o compunham, como o mastro e o leme, nos lugares corretos.

Um pequeno pedaço do objeto foi datado em carbono pela Universidade de Southampton e os resultados confirmaram ser o mais antigo naufrágio sem danos conhecido pela humanidade.

Os arqueólogos pensam tratar-se de uma embarcação comercial de origem grega, uma vez que é similar ao navio representado no ‘Vaso da Sereia’, outra famosa peça antiga do país, avança o jornal The Guardian.

"Um barco sobreviver intacto desde o mundo clássico, debaixo de dois quilómetros de água, é uma coisa que eu nunca pensei ser possível", afirmou o principal investigador do projeto, Professor Jon Adams.

O homem também acredita que a descoberta deve mudar a forma como as navegações do mundo antigo são compreendidas e estudadas.

As informações da descoberta serão publicadas na Conferência do Projeto de Arqueologia Marítima do Mar Negro, que acontece em Londres, no final desta semana. No entanto, os cientistas têm a intenção de manter o navio exatamente onde foi encontrado.