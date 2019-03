Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espaço Eça possui uma vasta biblioteca aliada à restauração

Ambiente familiar ocupa cada canto.

Por Isabel Jordão

Quem entra pela primeira vez é levado a pensar que está numa casa-museu de Eça de Queiroz, tantas são as referências ao escritor português, que viveu em Leiria e se inspirou na cidade para escrever o romance ‘O Crime do Padre Amaro’.



Situado no centro histórico, o Espaço Eça - Coffee & Wine, Books alia a restauração à cultura e ao lazer, dispondo de uma biblioteca com todo o espólio de Eça de Queiroz, além de outros autores e de livros técnicos, muito procurados sobretudo por estudantes, nacionais e estrangeiros.



"Toda a decoração é como se fosse uma segunda casa, em que a cultura e o lazer estão em simbiose com o negócio da cafetaria, é esse o nosso contributo à cidade", explica Luís Ferreira, que divide a gestão do espaço com mulher, Susana Ventura.



Quem entra na rua Barão de Viamonte ( ou rua Direita) pelo lado da Sé encontra o Espaço Eça do lado direito, de frente para o Centro Cívico - Edifício Praça Eça de Queiroz. Uma ardósia escrita a giz mostra o preço dos petiscos e das bebidas. O vinho - tinto, branco ou do Porto - é vendido a copo, o café é divinal e há chás para todos os gostos.



O forte são as tostas em pão alentejano: há as tradicionais, de fiambre e queijo, além de outras mais originais, de sardinha, alheira, atum e delícias do mar. Para os mais gulosos, há bolos vendidos à fatia, que são preparados por Susana Ventura.