The Magnolia Hotel no Algarve pretende ser mais acessível e juvenil

No hotel localizado na quinta do lago não faltam espaços de lazer. A piscina, o jacuzzi, a sauna, o banho turco ou o ginásio são exemplos.

Por Rafael Duarte | 20:16



Num pequeno espaço consegue-se o necessário para uma boa qualidade de sono. Para famílias com crianças ou para as equipas, os bangalôs são a melhor opção porque num ambiente mais reservado oferecem bastante privacidade.



No hotel o que não falta são espaços para os melhores momentos de lazer. Desde a piscina exterior, aquecida a 28º, o jacuzzi, a sauna, o banho turco, a sala de massagens, o ginásio, o campo de ténis, a sala de jogos e, ainda, a sala de cinema. No meio de tanta atividade não falta o restaurante, localizado junto à piscina, que tal como o hostel funciona em estilo americano.



O hotel também organiza várias iniciativas temáticas para oferecer diferentes experiências aos clientes.



Onde comer e o que fazer

O Bovino Steakhouse é um restaurante que se encontra na Quinta do Lago e oferece aos clientes o mais tenro bife num ambiente glamoroso.



O Dano’s é um bar localizado na Quinta do Lago que pretende, com um ambiente mais descontraído, juntar a família numa experiência que se quer inesquecível.



Jogar golfe é uma das opções mais escolhidas nesta altura por quem escolhe o Algarve. Aos grandes campos de golfe da região junta-se o bom tempo.

O The Magnolia Hotel é um Boutique hotel que consegue ser mais acessível e juvenil graças a uma decoração descontraída com inspiração americana.Abriu em outubro de 2017 e tem feito furor pelo conceito inovador, nunca antes visto no Algarve. A ideia passa por criar algo que não existia e alterar tudo o que se encontrava no espaço anterior. Casais, famílias e até equipas escolhem o The Magnolia Hotel para passar uns dias de descanso. Opções não faltam. Para os casais, a opção ideal são as suites.