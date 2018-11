Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Infanta Cristina está a divorciar-se de Iñaki Urdangarin

Revista espanhola avança que a irmã do rei Filipe se vai separar.

07.11.18

A Infanta Cristina, irmã do rei Filipe de Espanha, está em processo de divórcio com Iñaki Urdangarin, segundo avança a revista Lecturas.



O casal tem quatro filhos em comum e de acordo com a publicação, a Infanta aproveitou a estadia em Espanha durante o aniversário da mãe, para visitar um advogado e tratar de toda a documentação.