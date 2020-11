Ex-futebolista Maniche aventurou-se no mundo dos vinhos

Maniche, afastado dos relvados dos campos de futebol desde 2012, acaba de abraçar um novo desafio. O antigo internacional português, que soma passagens por Benfica, FC Porto, Atlético de Madrid e Chelsea, aventurou-se no mundo dos vinhos e acaba de assinar os seus primeiros vinhos, em parceria com a Quinta da Pacheca.

Denominados ‘Dezoito by Maniche Tinto 2018’ e ‘Dezoito by Maniche Branco 2018’, numa referência ao número que Nuno Ribeiro - que o público conhece por Maniche - usava como jogador, os dois vinhos do antigo médio chegam agora ao mercado, concluindo assim um projeto que já vinha a ser ‘cozinhado’ desde 2016.

De acordo com a Quinta da Pachega, Maniche acompanhou todos os passos do processo da produção destes vinhos e participou de forma ativa na escolha das castas que deram origem ao lote, Touriga Franca e Tinta Roriz.