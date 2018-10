Joana Ornelas abandona clube de Alvalade com rescisão de contrato por mútuo acordo.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Depois de vários anos ao serviço do Sporting Clube de Portugal, Joana Ornelas rescindiu contrato por mútuo acordo com o clube de Alvalade. Desta forma, a ex-mulher de Bruno de Carvalho deixa de ser responsável pelo departamento de Business, Management e Relações-Públicas dos leões, cargo que ocupou em outubro de 2017, já depois de se casar com o ex-líder leonino.