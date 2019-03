Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-secretário de Estado admite que "exagerou" ao chamar javardo a Sérgio Conceição

Seixas da Costa reagiu à "indignação azul".

31.03.19

Francisco Seixas da Costa, diplomata português aposentado e antigo secretário de Estado, admitiu que "exagerou" ao chamar "javardo" a Sérgio Conceição depois do Sp. Braga-FC Porto.



"Gerou-se por aí uma indignação 'azul' pelo facto de eu ter qualificado o comportamento do treinador do Futebol Clube do Porto, numa reação instantânea no Twitter, com palavras duras e que, com serenidade, reconheço que foram exageradas. Confesso que, de há muito, me desagrada bastante o modo como figuras de relevo do nosso futebol se comportam em público, dando mostra de uma imensa falta de respeito pelos adversários, servindo de exemplos negativos que ajudam à degradação do nosso futebol. A minha reação, neste caso particular, como já aconteceu face a atitudes de pessoas de outros clubes, entre os quais o meu próprio clube, foi a expressão extrema dessa minha indignação. Mas não me custa reconhecer que os termos não terão sido os mais felizes", considerou Seixas da Costa, agora numa publicação no seu blogue.



Recorde-se que, no tweet publicado após o encontro, o professor universitário visou também adeptos dos dragões e até do Sporting: "Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. E os adeptos do FCP que se revêm no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho."