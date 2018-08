Mel B confessa sofrer de stress pós-traumático desde o divórcio com ex-marido.

A cantora Mel B irá procurar ajuda numa clínica de reabilitação do Reino Unido por forma a combater os vícios do álcool e sexo. A ex-Spice Girl confessa que irá também receber tratamento para o stress pós-traumático de que sofre desde que se divorciou do ex-marido.