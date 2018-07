Cristina Ferreira e Sara Matos ao lado de Pedro Teixeira na festa do seu espaço em Quarteira.

Por André Filipe Oliveira e Rute Lourenço | 01:30

As temperaturas não têm ajudado, mas ainda assim o verão algarvio não perdeu a diversão que o caracteriza e as festas têm sido muito badaladas.Na noite de sexta-feira, o espaço gerido pelo apresentador Pedro Teixeira, Jardim na Villa, em Quarteira, deu as boas-vindas ao seu segundo verão com uma festa de arromba, à qual não faltaram várias caras bem conhecidas dos portugueses.