Fátima Lopes brilha em desfile de Paris

Estilista apresenta coleção feminina inspirada no universo aquático.

Por Rute Lourenço | 01:30

Fátima Lopes voltou a mostrar as suas propostas além-fronteiras. A estilista apresentou a sua coleção para a primavera/verão 2019 na Semana de Moda de Paris, e encantou com criações femininas, inspiradas no universo aquático."Inspirei-me no meu signo, Peixes, e houve uma combinação entre o universo aquático e a mulher deste signo que é muito feminina", começa por contar a criadora de moda, acrescentando que as suas propostas foram muito bem recebidas, com casa cheia.