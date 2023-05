Ferido grave em acidente com trator em Vila Nova de Foz Côa

Um homem, de 71 anos, sofreu ferimentos graves esta manhã, num acidente com um trator agrícola, em Custóias, no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

O acidente ocorreu na saída de uma vinha para a serventia de terra batida. "À nossa chegada a vítima disse que rastejou para sair debaixo do trator capotado. Estava consciente e orientada", referiu Rui Ramalho, comandante dos bombeiros de Vila Nova de Foz Côa, que coordenou as operações de salvamento.

No socorro à vítima estiveram 15 operacionais, dos bombeiros de Vila Nova de Côa, técnicos do INEM da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

"Devido à gravidade das lesões as equipas de socorro acionaram o Helicóptero do INEM Norte, para transportar a vítima para uma unidade de saúde diferenciada", avançou ao Correio da Manhã o Comando Sub Regional do Douro, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.