A falta de assistência médica poderá ter estado na origem ou contribuído de alguma forma para a morte de um homem, de 74 anos, em Castelo Melhor, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, no norte do distrito da Guarda, na madrugada desta quarta-feira.



António Urbano sentiu-se mal durante a noite e caiu inanimado quando estava sentado na cama no quarto de sua casa.









Ver comentários