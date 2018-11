Feridos ligeiros do avião que aterrou em Beja já tiveram alta do hospital

Um deles apresentava "tensão alta e alguma ansiedade" e o outro foi observado "pelo serviço de Ortopedia".

Por Lusa | 19:56

Os dois tripulantes do avião que aterrou este domingo de emergência em Beja e que foram considerados feridos ligeiros já tiveram alta hospitalar, revelou à agência Lusa fonte da Unidade Local da Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).



Um dos tripulantes, um homem de 37 anos, natural do Cazaquistão, "teve alta por volta das 17h30", enquanto o outro, um homem inglês, de 54 anos, "teve alta hospitalar por volta das 18h45", disse à Lusa a mesma fonte.



Os dois homens, ambos com residência no Cazaquistão, pertencem à tripulação de seis pessoas que seguia no avião que efetuou hoje à tarde uma aterragem de emergência bem-sucedida, à terceira tentativa, numa das pistas da Base Aérea n.º 11, que também serve o Aeroporto de Beja.



Estes dois feridos ligeiros, explicou a fonte da ULSBA, foram os únicos elementos da tripulação que deram entrada no Hospital José Joaquim Fernandes, tendo sido observados no Serviço de Urgência.



Um deles apresentava "tensão alta e alguma ansiedade" e o outro foi observado "pelo serviço de Ortopedia", disse, na altura, a fonte da ULSBA.



Construído pela Embraer, a aeronave pertence à companhia Air Astana (do Cazaquistão) e, escoltada por dois caças F-16 da Força Aérea Portuguesa, aterrou em Beja, às 15h28, após declarar emergência devido a uma "falha crítica nos sistemas de navegação e controlo de voo", disse à Lusa fonte aeronáutica.



O voo KZR 1388 descolou de Alverca às 13h21 e tinha como destino Minsk, capital da Bielorrúsia.



Segundo a mesma fonte, o avião esteve a fazer manutenção nas oficinas da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal.



Durante a emergência, as autoridades chegaram a equacionar a possibilidade de a aeronave fazer uma amaragem no rio Tejo, mas as condições atmosféricas não o permitiram.



A mesma fonte disse à Lusa que o piloto foi recuperando, com o tempo, alguns dos instrumentos que tinham avariado, o que lhe permitiu aterrar em Beja.



Antes de aterrar, o avião sobrevoou a região de Santarém e o Alentejo, fazendo uma trajetória irregular e descrevendo vários círculos no ar.