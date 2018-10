Furacão Michael chega a terra com força que quase o coloca no máximo da escala

Por Lusa | 20:12

O Centro de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em Inglês), anunciou que o furacão Michael chegou a terra, no Estado da Florida, com a categoria 4, mas perto de entrar na seguinte e mais elevada categoria da escala.

A chegada ocorreu perto da Praia do México, acompanhada de chuvas abundantes e ventos fortes, com uma velocidade de 250 quilómetros por hora (km/h).

Os meteorologistas consideram que o furacão chega a terra quando o centro do seu olho a atinge. A força dos ventos do furacão faz-se sentir num raio de 75 quilómetros a partir do seu centro.